Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter bewirft LKW mit Schnee - Windschutzscheibe geht zu Bruch

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt gegen einen unbekannten Täter, der am Montag gegen 16.15 Uhr von einer Bücke aus eine größere Masse Schnee auf einen LKW warf. Der LKW war auf der Bundesstraße 464 von Sindelfingen in Richtung Böblingen unterwegs. Die Brücke befindet sich auf Höhe der Straße "Im Rübenländer" in Dagersheim. Der 51 Jahre alter Fahrer des LKW konnte eine Person auf der Brücke erkennen. Es dürfte sich um einen Jugendlichen mit schwarzer Jacke gehandelt haben. Dieser sei nach dem Abwurf in Richtung Dagersheim geflüchtet. Am LKW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

