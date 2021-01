Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Zaun der Kläranlage beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mit seinem Fahrzeug im Zeitraum von Montag, 13:00 Uhr bis Dienstag, 11:30 Uhr den Zaun der Kläranlage in der Straße "Am Neckar" in Ludwigsburg-Hoheneck. Der Unfall geschah vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren und der verursachte Schaden wurde auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Tel. 07141 18 5353 beim Polizeirevier Ludwigsburg melden.

