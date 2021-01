Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Geldwechseltrick: Verhaltenstipps der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Der sogenannte Geldwechseltrick ist eine beliebte Masche von Gaunern, um vorzugsweise auf Parkplatzen von Einkaufszentren oder Supermärkten, aber auch in Fußgängerbereichen schnelles Geld zu machen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat in den vergangenen Tagen mehrere Fälle dieser Variante des Trickdiebstahls registriert. Unbekannte Täter sprechen Personen an und bitten um Geldwechsel, etwa für Parkscheinautomaten oder Einkaufswagen. Wenn sich die Angesprochenen auf die Bitte einlassen und ihre Geldbörsen öffnen, genügt den Tätern meist eine kurze Ablenkung, um mit einem unbemerkten, schnellen Griff an Bargeld zu kommen. Andere Täter suchen bewusst die körperliche Nähe, um ihren Opfern blitzschnell die Geldbörse aus der Tasche oder der Kleidung zu stehlen oder ihnen Schmuck oder Uhren abzunehmen.

Verhaltenstipps der Polizei:

Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung und dicht am Körper statt in der Hand- oder Einkaufstasche

Wenn Sie Geld wechseln wollen, drehen Sie sich weg und öffnen Sie erst dann Ihren Geldbeutel.

Händigen sie niemals Ihren Geldbeutel aus.

Gehen Sie immer auf Abstand und fordern Sie diesen auch ein.

Verhindern Sie jeglichen Körperkontakt.

Lassen Sie sich nicht bedrängen. Bitten Sie laut und deutlich um Hilfe von umstehenden Personen.

Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Wenn Sie nicht wollen, dann lehnen Sie ab.

Wenn Sie Zeuge eines verdächtigen Vorgangs werden, wenden Sie sich umgehend über den Notruf 110 an die Polizei.

