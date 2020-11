Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: "Romance-Scamming" - Das Geschäft mit der Sehnsucht. Neuer VHS-Kurs desPolizeipräsidiums Ludwigsburg

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Donnerstag, 26. November 2020 von 17:00 bis 18:30 Uhr bietet das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit der Schiller-Volkshochschule einen weiteren Online-Kurs an:

"Romance-Scamming" - Das Geschäft mit der Sehnsucht. Immer häufiger suchen Betrügerinnen und Betrüger über das Internet Kontakte zu Frauen und Männern und täuschen eine Liebesbeziehung vor. In Wahrheit erschleichen sie nur das Vertrauen ihrer Opfer, um sie am Ende zu Geldbewegungen zu überreden. Ein Romance-Scam beginnt in der Regel harmlos und endet fast immer in einer persönlichen Tragödie. In diesem Workshop wird auf die Maschen der Täter und Täterinnen eingegangen und wie man sich dagegen schützen kann. Ergänzt wird der Vortrag mit Tipps fürs Treffen mit dem Online-Date. Referentin ist Erste Kriminalhauptkommissarin Karin Stark.

Anmeldungen sind möglich bei der Schiller-Volkshochschule www.schiller-vhs.de mit der Kursnummer 20B1368ON.

Genutzt wird das Webkonferenz-System zoom. Empfehlenswert ist ein PC mit Kamera und Headset bzw. mobile Endgeräte wie Notebook, Tablet oder Mobiltelefon. Die erforderliche Meeting-ID und das Passwort erhalten Sie per E-Mail einen Werktag vor dem Beginn des Online-Seminares.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell