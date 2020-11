Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Beim Überholen von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstag der 24-jährige Fahrer eines Kleintransporters nach einem Verkehrsunfall auf der L 1137 zwischen Leonberg und Ditzingen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war er gegen 10:50 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Ditzingen unterwegs, hatte trotz durchgezogener Linie zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholt und musste aufgrund von Gegenverkehr wieder nach rechts einscheren. Dabei verlor er die Kontrolle über den Transporter und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und blieb auf einem angrenzenden Acker liegen. An dem Transporter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der schwerverletzte 24-Jährige wurde von der Feuerwehr Ditzingen, die mit 22 Einsatzkräften am Unfallort war, aus seinem stark beschädigten Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein alarmierter Rettungshubschrauber musste nicht eingesetzt werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis gegen 14:00 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Die Polizei hatte dazu neun Streifenbesatzungen im Einsatz.

