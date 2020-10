Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlägerei

Haßloch (ots)

Schlägerei Es war am Sonntag um kurz vor 17 Uhr, als fünf junge Männer in eine Gaststätte in Haßloch einfielen und Probleme machten. Lautes Gegröle, Tanzen auf Tischen und Stühlen veranlassten den Betreiber die Störenfriede der Gaststätte zu verweisen. Im Außenbereich der Kneipe kletterten sie erneut aufs das Mobiliar, bis sie sich wieder in den Schankraum begaben und eine handfeste Schlägerei begannen. Aschenbecher flogen, drei Gäste wurde durch Schläge verletzt. Ein 54-Jähriger, der das Ganze mit dem Handy filmte, wurde durch Tritte und Faustschläge außer Gefecht gesetzt. Das Mobiltelefon wurde ihm entrissen und mitgenommen. Bei der Fahndung der Polizei Haßloch konnten die Fünf in der Bahnhofstraße festgenommen und zur Wache verbracht werden. Gegen sie wird wegen des gefährlicher Körperverletzung und Verdacht des Raubes ermittelt. Den 23-26-Jährigen, die aus Ludwigshafen, Kaiserslautern und den Kreis Südliche Weinstraße stammen, wurde eine Blutprobe entnommen.

