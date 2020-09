Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/Lkrs. RW) Verkehrsunfall alleinbeteiligt (30.09.2020)

Hardt (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 5531 zwischen Hardt und Sulgen ereignet hat. Ein 20-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr die Hardtstraße und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin übersteuerte der 20-Jährige, überquerte den rechten Fahrstreifen und blieb schließlich auf einem Grünstreifen bei einem Radweg stehen. Der 20-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

