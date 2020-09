Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Bus streift Laster (29.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Straße "Im Unterdorf". Einem 48-jährigen Lasterfahrer kam in der schmalen Straße ein 58-jähriger mit einem Linienbus entgegen. Um ihn passieren zu lassen, hielt der Lasterfahrer an. Beim Vorbeifahren verschätzte sich der Busfahrer und streifte den Lkw, wobei mehrere Scheiben am Linienbus zu Bruch gingen. Verletzte gab es nicht. Am Laster entstand kein Schaden.

