Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vermehrte Anrufe von "Falschen Polizeibeamten" (29.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Erneut das Ziel von Anrufen eines falschen Polizeibeamten waren am gestrigen Dienstagabend zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr Anwohner im Kurgebiet Villingen in den Straßen "Erikaweg" und "Germanstraße" sowie in der Hammerhalde in der Straße "Am Affenberg". Ein Telefonbetrüger rief an und gab sich als "Kriminaloberkommissar Weber" und "Herr Kramer von der Kriminalpolizei" aus. Mit der bekannten Masche, dass angeblich eine bulgarische Diebesbande in der Gegend unterwegs sei und deshalb Bargeld und Wertsachen der Angerufenen gefährdet sind, versuchte der Anrufer, die vermeintlichen Opfer zunächst in ein Gespräch zu verwickeln. Ziel war auch hier, von den Angerufenen die Herausgabe von Bargeld und Wertsachen an ihn, "den Polizeibeamten", zu erreichen. Der Ganove hatte in keinem Fall Erfolg, da die Angerufenen richtig reagierten und das Gespräch beendeten.

Die Polizei warnt erneut vor diesen und ähnlichen Betrugsvarianten, wie dem sogenannten "Enkeltrick". Die Polizei nimmt niemals Bargeld oder Wertsachen "zum Schutz vor Dieben" an der Haustüre entgegen. Bei verdächtigen Anrufen sollten die Angerufenen im Zweifelsfall das Gespräch beenden und sofort direkt bei der Polizei zurückrufen.

Weitere Hinweise zum Betrugsphänomen "falsche Polizeibeamte" oder auch "Enkeltrick" finden sich auf den Seiten der polizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de .

