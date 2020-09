Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Rietheim) Bedrohung eines Mitarbeiters einer Telefonhotline (16.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zur telefonischen Bedrohung eines Hotline-Mitabeiters eines Telefonproviders kam es bereits am 16. September gegen 16.30 Uhr. Ein 71-Jähriger aus einer Kreisgemeinde war mit einer Telefonberatung so unzufrieden, dass er dem 25-jährigen Berater am Telefon mitteilte, dass er seiner Vertragskündigung eine Paketbombe beilege. Der Berater erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, die nun gegen den 71-Jährigen ermittelt.

