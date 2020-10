Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit Verletztem

Bad Dürkheim (ots)

Am 04.10.2020 gegen 16:00 Uhr kam es auf der B 37 in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines Audi Q3 befuhr die Bundesstraße 37 aus Richtung A 650 kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern und musste an der Kreuzung B 37 / Altenbacher Straße verkehrsbedingt warten, da sich der Verkehr staute. Der Fahrer eines Mazda stand auf der Linksabbiegerspur der B 37 um in die Altenbacher Straße abzubiegen. Ein 21-jähriger Fahrer eines Hyundai fuhr an die Kreuzung heran und erkannte nicht, dass der Verkehr sich staute. Er konnte einen Zusammenstoß mit dem stehenden Audi Q3 nicht verhindern und schob diesen nach rechts in den Graben. Anschließend kollidierte er noch mit dem stehenden Mazda. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 31 000 Euro. Der Hyundai und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und die Beifahrerin im Hyundai, sowie die Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Diese wurden durch das DRK in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell