Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Verkehrsunfall mit hohem Schaden

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Zwei unfallbeschädigte Fahrzeuge und 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend, kurz nach 18:00 Uhr. Ein 39-jähriger Lenker eines Seat bog von der Bissinger Straße nach links in die Bahnhofstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 37-jährigen Lenkers eines VW Passats, der die Bahnhofstraße in Richtung Asperger Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme musste die Bahnhofstraße bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Tamm war mit vier Fahrzeugen und 24 Mann, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort.

