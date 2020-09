Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erneut falsche Polizisten am Telefon

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Montag, 21. September, erhielten wieder zahlreiche Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger Anrufe von falschen Polizisten. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 23 Uhr wurden zehn Fälle aktenkundig. Die Betrüger versuchten mit unterschiedlichen Maschen, Auskünfte über Kontodaten, Wertgegenstände oder Wohnverhältnisse zu bekommen. Alle Angerufenen haben richtig gehandelt. Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei. In einem Fall gab sich der Betrüger als Kriminalbeamter aus und behauptete gegenüber einer Seniorin, dass ihr Sparguthaben bei ihrem Geldinstitut nicht sicher sein. Daraufhin hatte die Frau das Geld abgehoben und mit nach Hause genommen. Zur Geldübergabe kam es aber nicht. Ein Verwandter wurde rechtzeitig auf den Fall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Erfahrungsgemäß ist mit weiteren Versuchen im Stadtgebiet zu rechnen. Das Telefonat sollte sofort beendet werden, sobald der Gesprächspartner Geld fordert. Familiäre oder finanzielle Verhältnisse sollten niemals am Telefon preisgegeben werden. Die Polizei sollte bei verdächtigen Anrufen sofort über den Notruf 110 informiert werden. Weitere Informationen und Tipps finden potentielle Opfer in einer Broschüre der Polizeilichen Kriminalprävention unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/228-im-alter-sicher-leben/.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell