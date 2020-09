Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer kollidiert mit Auto und flüchtet anschließend von der Unfallstelle

Gestern, 21. September 2020, kam es zu einem Unfall auf der Ückendorfer Straße im Stadtteil Ückendorf. Eine 35 Jahre alte Gelsenkirchenerin rief um 14.02 Uhr die Polizei. Sie gab an, mit einem Radfahrer kollidiert zu sein, der von rechts auf dem Gehweg kommend gegen ihr Auto fuhr, als sie aus einer Einfahrt heraus auf die Straße nach links fahren wollte. Obwohl der Radfahrer stürzte, entfernte er sich danach in unbekannte Richtung, ohne sich um den am Auto entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet den Radfahrer, sich zu melden. Er trug zur Unfallzeit eine kirschrote Sweatjacke, eine blaue Jeans und eine dunkle Kappe. Der Mann ist etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Zudem trug er einen Rucksack und eine Sonnenbrille. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209/ 365 -6250 oder an die Leitstelle unter -2160.

