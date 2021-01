Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 07.45 Uhr und 14.30 Uhr in Waldenbuch im Steinenbergweg auf einem öffentlichen Parkplatz ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen Audi, der auf dem Parkplatz an der Ecke zur Straße "Sonnenhang" stand, und machte sich anschließend aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

