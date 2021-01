Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbrecher wird von 52-Jährigen überrascht und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 52-Jähriger am Montag gegen 21:10 Uhr einen bislang unbekannten Täter bei einem Einbruch in der Stuttgarter Straße in Böblingen auf frischer Tat überraschte, flüchtete der Unbekannte sofort zu Fuß. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach verschaffte sich der Täter über eine Gartenmauer und den Balkon Zugang zum Gebäude. Zu dieser Zeit befand sich der 52-Jährige allerdings im Gebäude und hörte die vom Täter verursachten Geräusche. Als der Mann nachschaute, traf er auf den Unbekannten, der daraufhin vom Balkon über eine Grundstücksmauer auf einen angrenzenden Parkplatz und dann weiter in Richtung Kesslerstraße flüchtete.

Personenbeschreibung: männlich, etwa 170 Zentimeter groß, athletische Figur. Der Unbekannte soll einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Hose, dunkle Handschuhe und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

