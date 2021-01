Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/ Leonberg: Verkehrsunfall vor dem Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Als ein 22-jähriger Sattelzuglenker am Montag gegen 16:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) kurz vor dem Engelbergtunnel bei Leonberg in Fahrtrichtung Heilbronn den Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer 31-jährigen BMW-Lenkerin. Der 22-Jährige befuhr die Bundesautobahn 8 (BAB8) aus Richtung Karlsruhe und wechselte bei Leonberg auf die BAB81 in Richtung Heilbronn. Die 31-Jährige kam mit einem 6-jährigen Kind an Bord aus Richtung München und fuhr ebenfalls auf die Überleitung in Richtung Heilbronn. Bei der Fahrbahnzusammenführung kollidierten die beiden Fahrzeuge kurz vor dem Tunneleingang. Der BMW wurde nach dem Zusammenprall abgewiesen, schleuderte gegen eine Tunnelwand und blieb quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte die Frau und das Kind leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 18.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den nicht mehr fahrbereiten BMW. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Fahrbahn kurzzeitig teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Feuerwehr Leonberg war mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.

