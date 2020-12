Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger überquert Straßenbahngleise und wird von Tram erfasst

KasselKassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Ein 64-Jähriger aus Kassel ist am heutigen Montagnachmittag in der Frankfurter Straße auf den Straßenbahngleisen von einer Tram seitlich erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wird aktuell in einem Kasseler Krankenhaus medizinisch versorgt. Ob möglicherweise Lebensgefahr bestehen könnte, ist derzeit nicht bekannt.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 13:40 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 64-Jährige zu Fuß aus Richtung Korbacher Straße gekommen und hatte am Beginn der Haltestelle "Dennhäuser Straße" zunächst die stadtauswärts führende Fahrbahn und dann die Gleise überquert. Wie Zeugen berichteten, hatte er dabei aus noch unbekannten Gründen nicht auf die von links herannahende Straßenbahn geachtet. Die Tram hatte den 64-Jährigen daraufhin mit der vorderen rechten Seite erfasst, woraufhin der Mann stürzte. Die alarmierten Rettungskräfte brachten ihn anschließend mit schweren Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus.

