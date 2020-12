Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Geibelstraße: Bewohnerin im Krankenhaus verstorben

KasselKassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Freitag, dem 4. Dezember 2020, um 11:18 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4782155 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel-Vorderer Westen: Nachdem es in der Nacht zum vergangenen Freitag in der Geibelstraße zu einem Brand gekommen war, ist die 51-jährige Bewohnerin am gestrigen Sonntag in einer Spezialklinik infolge ihrer schweren Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen zur Brandursache haben keine Hinweise auf strafbares Handeln ergeben. Nach derzeitigem Stand muss weiterhin von einem tragischen Unglück ausgegangen werden.

