Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau bei Zimmerbrand im Vorderen Westen schwer verletzt

KasselKassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: In der Nacht zum heutigen Freitag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 3:45 Uhr zu einem Brand in der Geibelstraße gerufen. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war das Feuer, das im Zimmer eines Wohnheims ausgebrochen war, bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits gelöscht worden. Der Brand war zuvor im Zimmer einer 51 Jahre alten Frau ausgebrochen, die dabei schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten sie anschließend in eine Spezialklinik. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Feuer offenbar versehentlich von der Frau selbst verursacht worden. Hinweise auf strafbares Handeln liegen momentan nicht vor. Der Sachschaden, der am Inventar der Wohnung entstanden war, wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

