Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Brandstiftung in Sinsteden - Kriminalpolizei ermittelt

Rommerskirchen (ots)

Am Dienstag (20.10.), gegen 6:15 Uhr, erhielt die Polizei eine Mitteilung über zwei brennende Strohballen am Monschauer Weg in Rommerskirchen-Sinsteden. Vor Ort war die ebenfalls informierte Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt, durch die ein Übergreifen der Flammen auf das kleinere Waldstück in der unmittelbaren Umgebung verhindert werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen, ist von Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen der Kripo dauern derzeit noch an.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in dem Fall nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

