Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag (18.10.), 17:00 Uhr, und Montagmorgen (19.10.), 8:45 Uhr, ereignete sich auf der Nikolaus-Otto-Straße im Gewerbegebiet-Ost ein Firmeneinbruch. Nachdem die unbekannten Täter sich gewaltsam Zugang zum Gebäude der Autoverwertung verschafft hatten, entwendeten sie von dort eine unbekannte Menge an Fahrzeugkatalysatoren, die sie vermutlich in einer Mülltonne abtransportierten. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren am Tatort gesichert.

Hinweise zu Tatverdächtigen oder Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt das Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

