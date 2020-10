Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl eines Mofas - Kripo ermittelt

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Sonntag (18.10.) auf Montag (19.10.) entwendeten unbekannte Täter im Gewerbegebiet Kapellen etwa zwischen 23:30 Uhr und 8:00 Uhr ein schwarz-weißes Mofa der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 083KSB, das auf einem Parkplatz an der Straße "An der Glashütte" abgestellt war.

Täterhinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

