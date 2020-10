Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wieder Steinewerfer auf Pierburgbrücke - Polizei ermittelt wegen Straftat

Neuss (ots)

Am Montagabend (19.10.), gegen 18:30 Uhr, riefen Kanufahrer die Polizei zum Hafenbecken 1 in Neuss. Sie schilderten, dass eine Gruppe von etwa sieben Jugendlichen mit Gegenständen und auch gezielt mit Steinen von der Pierburgbrücke aus auf sie geworfen hätte. Die Steine hätten die Ruderer nur knapp verfehlt. Die Gruppe verließ die Brücke anschießend in Richtung Industriestraße. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Der Sachverhalt erinnert an eine vergleichbare Tat Ende September auch hier hatten Jugendliche Ruderer konkret gefährdet, indem sie Steine nach ihnen warfen.

Weil es sich bei der Tat keineswegs um einen "Dumme-Jungen-Streich" handelt, sondern um eine Straftat, die nicht unerhebliche Gefahren für die Kanuten barg, ermittelt nun die Polizei. Im vorliegenden Fall nimmt das Verkehrskommissariat Neuss Hinweise von möglichen Zeugen auf die beschriebenen Personen unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

