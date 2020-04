Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei einem Unfall an der Detmolder Straße sind am Freitagmorgen, 17.04.2020, zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine hochschwangere Fahrerin wurde im Anschluss per Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 10.000 Euro. Die Strecke der Stadtbahnlinie 2 war zeitweise blockiert. Es war allerdings kein Stadtbahnzug an dem Unfall beteiligt.

Gegen kurz vor 10:00 Uhr näherten sich drei Pkw auf der Detmolder Straße stadtauswärts fahrend der Einmündung Teutoburger Straße. An der Lichtzeichenanlage stoppte eine 37-jährige Fahrerin aus Oerlinghausen mit ihrem Ford S-Max. Hinter ihr hielt eine 73-jährige Bielefelderin mit ihrem VW Golf an.

Ein 65-jähriger Bielefelder konnte nicht mehr rechtzeitig mit seinem Mercedes ML zum Stillstand kommen und stieß gegen den stehenden VW, der auf den Ford geschoben wurde.

Die schwangere Ford-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Neben der VW-Fahrerin gilt sie als leichtverletzt. Die beschädigten Autos blieben fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden.

