POL-COE: Lüdinghausen, Plümer Feldweg/Nach Unfall-Polizei bittet Fahrer, sich zu melden.

Am frühen Mittwochmorgen (1.1.20) fuhr eine 18-jährige Frau aus Lüdinghausen auf dem Plümer Feldweg (K23) in Richtung Erbdrostenweg. Gegen 5.25 Uhr kam ihr auf Höhe des Angelteiches ein schwarzes Auto entgegen. Beide Fahrzeuge touchierten sich an den Außenspiegeln. Um den Sachverhalt zu klären, bittet die Polizei in Lüdinghausen den Fahrer des schwarzen Fahrzeuges, sich unter 02591-7930 zu melden.

