Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfall zwischen Kleinglattbach und Ensingen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 14.50 Uhr auf der Landesstraße 1106 zwischen Kleinglattbach und Ensingen ereignete. Ein 41 Jahre alter Nissan-Lenker fuhr zunächst in Richtung Ensingen und wollte auf Höhe eines Parkplatzes nach rechts auf einen Feldweg abbiegen. Eine von hinten heranfahrende 45-jährige Citroen-Lenkerin bemerkte dies vermutlich zu spät und prallte in das Heck des Nissan. Die beiden leicht Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Währen der Unfallaufnahme musste die L 1106 gesperrt werden. Beide PKW wurden abgeschleppt. Glück im Unglück hatte ein Hundewelpe, der sich im Nissan befand. Da er mittels eines Hundeautositzes gesichert war, blieb er nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an Enz war mit einem Fahrzeug und fünf Wehrleuten eingesetzt. Diese kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die L 1106 konnte gegen 16.15 Uhr wieder freigegeben werden.

