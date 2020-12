Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrräder gestohlen

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht nach den rechtmäßigen Inhabern zweier sichergestellter Fahrräder. Möglicherweise wurden die Fahrräder gestohlen. Mit dem ersten Rad tauchte ein Mann am 11.11. mitten in der Nacht auf dem Hinterhof eines Wohngebäudes am Wiesengrund auf. Als er sah, dass dort eine Videokamera hängt, verschwand er und ließ das E-Bike vom Typ Zündapp Green 4.0 stehen. Es wurde auch später nicht abgeholt und deshalb der Polizei übergeben. Zwei Tage später randalierte mutmaßlich dieselbe Person in der Schulstraße. Die Polizei fand den Mann im Keller eines Mehrfamilienhauses. Wiederum hatte er ein hochwertiges Mountainbike der Marke Winora Power Pro dabei. Die rechtmäßigen Inhaber können sich bei der Polizei in Iserlohn, Telefon 9199-0, melden.

