Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Anhängerplanen aufgeschlitzt

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 3.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Täter zwischen Dienstagmorgen und Samstagabend auf einem öffentlichen Parkplatz in der Töpfergasse in Häfnerhaslach angerichtet hat. Er zerschnitt an zwei dort abgestellten Anhängern an drei Stellen die Planen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell