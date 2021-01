Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Unfall beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Mittwoch gegen 10.10 Uhr fuhr ein 22-jähriger Krefelder auf der Geldener -Straße und wollte nach links auf den Nordring abbiegen. An der Ampelkreuzung hielt er zunächst. Bei Grünlicht fuhr er los und bog ab. Möglicherweise wurde er durch die tiefstehende Sonne geblendet, so dass er nicht auf einen entgegenkommenden Radfahrer achtete. Der 62-jährige Radfahrer aus St. Tönis stürzte in Folge der Kollision und wurde leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (36)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell