Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Portemonnaie Diebstähle in Syke, Bassum und Twistringen - Kradfahrer in Schwarme schwer verletzt - Radfahrer in Sulingen verletzt ---

Diepholz (ots)

Bassum,Syke,Twitringen - Diebstähle von Portemonnaies

In der Bremer Straße in Bassum wurde gestern gegen 11.45 Uhr einem 71-jährigen Bassumer das Portemonnaie entwendet. In einem Discountmarkt wurde dem Rentner das Portemonnaie aus der Gesäßtasche seiner Hose entwendet Hinweise bitte an die Polizeistation Bassum, Tel. 04241/80291-0.

Einer 78-jährigen Sykerin wurde ebenfalls gestern gegen 12.40 Uhr beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in Syke, Zum Hachepark, die Geldbörse aus der Handtasche, die sich im Einkaufswagen befand, entwendet. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel .04242/969-0.

In der Bremer Straße in Twistringen haben gestern gegen 19.15 Uhr zwei unbekannte Täter einen 84-jährigen Twistringer, der mit seinem Rollator vom Einkaufen kam, in ein Gespräch verwickelten und dabei sein Portemonnaie entwendeten. Hinweise bitte an die Polizeistation Twistringen, Tel. 04243/94242-0.

Syke - Zeugin beobachtet Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 14.25 Uhr beschädigte eine 74-jährige Süstedterin einen geparkten Pkw, als sie rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des Hauses Hauptstr. 15 fuhr. Sie entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, sodass der Sachverhalt aufgeklärt werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Schwarme - Kradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.40 Uhr wurde ein Kradfahrer schwer verletzt. Der 24-jährige Bassumer befuhr die Hoyaer Straße (L 331), als er vor einer Rechtskurve bremst und aufgrund seiner nicht angepaßten Geschwindigkeit die Kontrolle verliert. Er fährt geradeaus und das Krad durchbricht einen Weidezaun bevor er dann stürzt. Hierbei wird der 24-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Schadsen wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am gestrigen Nachmittag ein 79-jähriger Mann aus Sulingen bei einem Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 16:00 Uhr wollte ein 55-jähriger Mann aus Warmsen mit seinem PKW Opel vom Grundstück eines Kinderspielparadieses nach links auf die Straße Am Stellwerk abbiegen. Hierbei übersah er den 79-jährigen, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch die Kollision prallte der Radler auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe, verletzte sich zum Glück jedoch nur leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

