Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit Verletzten in Maasen - Unfall mit hohem Schaden in Rehden ---

Diepholz (ots)

Maasen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde am gestrigen späten Nachmittag ein 88-jähriger Mann aus Sulingen bei einem Verkehrsunfall in Maasen. Gegen 17:20 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau aus Sulingen mit ihrem PKW Renault die Bundesstraße 214 von Sulingen in Richtung Nienburg. In Maasen wollte sie nach links in die Maaser Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden 88-jährigen, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Sulingen fuhr. Bei dem Zusammenstoß kam der Mann zu Fall und verletzte sich leicht, ein Rettungswagen war zur ärztlichen Versorgung vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Rehden - Verkehrsunfall

Ein Schaden von ca. 23000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10.15 Uhr in Rehden entstanden. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Syke war auf der Nienburger Straße in eine Kreuzung eingefahren und hatte wartende Pkw vor einer Baustellenampel übersehen. Er fuhr auf den Pkw einer 71-jährigen Freistätterin auf und schob diesen auf den Pkw einer 78-jährigen Fahrerin aus Rehden. Am Lkw und den zwei Pkw entstand zum Teil erheblicher Schaden. Zum Glück wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt.

