POL-DH: --- Bassum,Twistringen - Diebstähle von Elektrofahrrädern

Bassum,Twistringen - Diebstähle von Elektrofahrrädern

Diepholz

Die Polizei in Syke bearbeitet zur Zeit eine ganze Serie von Diebstählen zum Teil hochwertiger Elektro-Fahrräder in Bassum und Twistringen. Seit Anfang Mai wurden insgesamt 11 Räder entwendet, acht davon in Twistringen und drei in Bassum. Zuletzt wurde ein Elektro-Fahrrad (siehe Foto) in der Nacht vom 18. auf den 19.06.2020 in Twistringen entwendet. In mehreren Fällen wurden die Räder in der Nacht aus Schuppen, Gartenhäusern oder Garagen gestohlen. Dabei waren mehrfach die Gartenhäuser oder Garagen nicht verschlossen. Die Diebe hatten somit leichtes Spiel.

Die Polizei rät, gerade bei so hochwertigen Elektro-Fahrrädern, nicht an der Diebstahlssicherung zu sparen. Auch sollten die Unterstellorte gut gesichert bzw. zumindest verschlossen sein. Weiter bittet die Polizei aufmerksam zu sein und ungewöhnliche Beobachtungen zu melden. Das können fremde Personen sein, die spät Abends oder Nachts unterwegs sind. Das können aber auch Fahrzeuge wie Lieferwagen sein, die in der Nacht im Wohngebiet umherfahren. Sie werden häufig zum Abtransport der entwendeten Räder benutzt. Auch bei Anbietern von Dach- oder Gartenarbeiten sollte jeder sehr aufmerksam und vorsichtig sein. Diese Anbieter spionieren sehr oft die Gegebenheiten am Tage aus, um dann in der Nacht zum Diebstahl wieder zu kommen.

Die Polizei ist bei den Ermittlungen auf ihre Hilfe angewiesen und bittet daher um Hinwiese unter der Telefonnummer 04242 / 9690 bei der Polizei Syke.

