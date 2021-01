Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 18.01. bis zum 24.01.2021

Kreis Viersen (ots)

Hier kontrollieren wir in der kommenden Woche die Geschwindigkeit:

Montag:

Viersen-Dülken, Nettetaler Str. / Höhe Mauswinkel

Dienstag:

Nettetal-Schaag, L 373 / Happelter

Mittwoch:

Kempen, L 444/ Oedter Str. Höhe Königsberger Str.

Donnerstag:

Grefrath, L 39 / Wankumer Landstr.

Freitag:

Niederkrüchten, K 9 / Boscherhausen

Samstag:

Tönisvorst-Vorst, L 361 / Schmitzheide

Sonntag:

Schwalmtal-Waldniel, L371 / Nordtangente

Da wir aber auch an anderen Stellen spontan kontrollieren, fahren Sie am besten immer und überall mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Fahren Sie umsichtig, nehmen Sie Rücksicht und helfen Sie so, Unfälle zu verhindern. /wg (35)

