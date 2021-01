Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Willich (ots)

Am Mittwoch gegen 22:50 Uhr befährt ein 56-jähriger Vorster mit seinem Fahrrad den Fahrradweg der Kempener Straße in Richtung Anrath. In Höhe der Kreuzung Beckershöfe kommt es zum Zusammenstoß mit dem PKW der 46-jährigen Krefelderin, die die Beckershöfe aus Neersen kommend befährt und die Kempener Straße in Richtung Aachener Straße queren will. Hierbei wird der Fahrradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Da die beiden Unfallbeteiligten jeweils darauf beharrten, die Kreuzung bei grün passiert zu haben, bittet das Verkehrskommissariat darum, dass sich mögliche Unfallzeugen melden. Rufnummer:02162-377-0. /sm (33)

