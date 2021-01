Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Pkw fährt weiter

Nettetal-Breyell (ots)

Am Mittwoch gegen 07.50 Uhr fuhr ein 35-jähriger Radfahrer aus Breyell auf dem Radweg der Lobbericher Straße in Richtung Breyell. Ein Pkw, der aus der Straße 'Romdöppen' auf die Lobbericher Straße abbog, missachtete die Vorfahrt des 35-Jährigen. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pkw, vermutlich ein hell-blauer oder silberfarbener Peugeot 206, fuhr in Richtung Lobberich weiter, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Unfall kümmerte. Hinweise auf den flüchtigen Pkw bitte an das Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (30)

