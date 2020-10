Polizei Aachen

POL-AC: Ladendieb leistet Widerstand

AachenAachen (ots)

Gestern Abend (27.10.2020), gegen 21.45 Uhr hielten Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters auf dem Adalbertsteinweg einen Ladendieb fest. Polizisten auf Streife sahen das Gerangel auf dem Gehweg und schritten ein. Der 32- jährige Tatverdächtige ließ sich nicht beruhigen und verhielt sich weiterhin körperlich- und verbalaggressiv, so dass die Beamten ihn fesseln mussten. Auf dem Weg und auch im Streifenwagen beleidigte und bedrohte der 32-Jährige die Polizisten fortwährend. Er äußerte, dass er an Covid-19 erkrankt sei. Dabei spukte der Dieb in Richtung der Beamten. Die Polizisten legten ihm einen Mund- Nasenschutz an, transponierten den Tatverdächtigen zur Wache und nahmen ihn in Gewahrsam. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl ein. Sie blieben unverletzt, wurden jedoch aufgrund der Äußerung des Tatverdächtigen vorsorglich aus dem Dienstbetrieb genommen. Der Streifenwagen kann erst nach einer Grundreinigung wieder eingesetzt werden. (fp)

