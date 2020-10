Polizei Aachen

POL-AC: Exhibitionist vor Kita - Tatverdächtiger gestellt

Alsdorf (ots)

Gestern Morgen (26.10.2020) fiel Zeugen ein verdächtiger Mann in direkter Nähe zur Kindertagesstätte in der Florianstraße auf. Die Person zeigte sich in exhibitionistischer Art und Weise den spielenden Kindern im Außenbereich der Kita. Als ein Zeuge den Täter ansprach, floh dieser zunächst unerkannt. Am Nachmittag fiel der tatverdächtige Mann jedoch erneut an der Kita auf. Die gerufenen Polizisten trafen ihn im Nahbereich an und nahmen ihn fest. Aufgrund seines insgesamt auffälligen Verhaltens, wurde der 39- jährige Alsdorfer einer Ärztin vorgestellt. Diese veranlasste daraufhin eine Einweisung nach dem PsychKG in eine Fachklinik. Ein Strafverfahren wegen sexueller Handlungen vor Kindern wurde eingeleitet. (pw)

