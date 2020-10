Polizei Aachen

POL-AC: Die Polizei warnt: Rasierklingen und Chemikalien in Fleischködern - vier Vierbeiner verletzt - Zeugen gesucht

Alsdorf (ots)

Die Kriminalpolizei in Alsdorf ermittelt aktuell wegen Tierquälerei. In den vergangenen Tagen haben im Bereich "Zum Maria-Hauptschacht" in Mariadorf bislang zwei Hunde und zwei Katzen Fleischköder gefressen und mussten im Anschluss tierärztlich versorgt werden. Die Untersuchungen ergaben, dass in mehreren Ködern Rasierklingen steckten und einer mit einer Chemikalie versetzt war. Die Polizei warnt Tierbesitzer zur Vorsicht und rät, vor allem im Bereich "Zum Maria-Hauptschacht", die Vierbeiner nur angeleint auszuführen. Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, Hinweise der Kripo in Alsdorf unter 02404 - 9577 33401 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürostunden) zukommen zu lassen. (fp)

