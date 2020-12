Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Delbrück-OstenlandDelbrück-Ostenland (ots)

(mb) Auf der Hövelhofer Straße ist am Mittwoch eine Autofahrerin verunglückt.

Gegen 13.00 Uhr fuhr die 65-jährige VW-Golf-Fahrerin in Richtung Hövelhof. In der leichten Linkskurve vor der Einmündung Moorweg kam das Auto nach rechts von der Straße ab, prallte gegen die Grabenböschung und blieb mit Totalschaden im Graben liegen. Die Golffahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

