POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Krankenfahrstuhl gestürzt - 85-Jähriger leichtverletzt

Ladenburg/Rhein-Neckar-KreisLadenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Wallstadter Straße wurde am Montagnachmittag ein 85-jähriger Mann leicht verletzt.

Zur Unfallzeit, gegen 15:30, fuhr der Senior mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl in Richtung Ortsausgang und bog nach links zu einer Tankstelle ab, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die durch einen Notarzt erstversorgt wurden. Anschließend brachte man den 85-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Krankenfahrstuhl ist noch unklar.

