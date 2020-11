Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Kinderkrippe - Wer hat verdächtiges beobachtet?

Mannheim-InnenstadtMannheim-Innenstadt (ots)

In die Räumlichkeiten einer Kinderkrippe im Stadtteil Innenstadt brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 30.10.2020 und Montag, 02.11.2020 ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster eines Gruppenraums der Einrichtung im Quadrat F 7 auf und stiegen in die Räume ein. Sie durchsuchten neben dem Gruppenzimmer auch einen Büroraum und die Küche. Dabei erbeuteten sie ein iPad, eine Videokamera mit zugehöriger Speicherkarte, einen kleinen Bargeldbetrag sowie Lebensmittel. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

