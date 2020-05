Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200515-3: Alkoholisierte Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 65-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend (14.05.20) eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Gegen 19:30 Uhr fuhr die 65 Jährige mit ihrem Wagen auf der Mittelstraße in Richtung Gladbacher Straße. In Höhe der Valentin-Pfeiffer-Straße fuhr Sie über eine Verkehrsinsel, riss dabei ein Verkehrsschild aus der Verankerung und verlor ihre vordere Stoßstange mit dem Kennzeichen. Zeugen informierten über Notruf 110 die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten trafen die Autofahrerin im Kreuzungsbereich Mittelstraße/Gladbacher Straße an und stoppten die Fahrt. Beim Aussteigen aus ihrem Auto torkelte die Autofahrerin. Die Polizisten stellten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Autofahrerin fest. Die Elsdorferin gab an, nichts von dem Unfall gemerkt zu haben. Die Beamten nahmen Sie mit zur Polizeiwache. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 EUR. (sk)

