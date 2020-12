Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Handtaschenraub

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Am Dienstagabend hat ein junger Täter an der Bleichstraße versucht, einer Frau die Handtasche zu entreißen.

Die 67-jährige Paderbornerin war gegen 19.30 Uhr zu Fuß in der ersten Stichstraße der Bleichstraße aus Richtung Riemekepark unterwegs. Plötzlich riss jemand von hinten an ihrer Handtasche. Die Frau hielt die Tasche fest und schrie laut um Hilfe. Der Täter ließ vom Opfer ab und flüchtete in Richtung Bleichstraße/Imadstraße. Die Frau blieb unverletzt. Ihre Handtasche wurde leicht beschädigt. Den Täter beschreibt die 67-Jährige als sehr klein, etwa 140 Zentimeter groß und sehr jung - ein Junge in dunkler Kleidung.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

