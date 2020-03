Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: POL-K: Steinwurf auf Pkw in Frechen - Zeugenaufruf!

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei geben bekannt:

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (4. März) gegen 3.30 Uhr von einer Fußgängerbrücke über der Landstraße 496 in Frechen einen Stein auf einen durchfahrenden Honda geworfen. Der Stein durchschlug die Windschutzscheibe des Wagens und verfehlte den Fahrer (43) nur knapp. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen versuchtem Mord. Zur Klärung des Tatablaufs ist inzwischen eine Mordkommission der Polizei Köln eingesetzt. Zeugen, die sich zur Tatzeit zwischen der Barbarastraße und der Imbuschstraße aufgehalten und/oder verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 43-jährige Bergheimer auf der L 496 in Richtung Kerpen, als in Höhe der Fußgängerbrücke plötzlich der circa 10x10 Zentimeter große Stein die Windschutzscheibe des grünen Honda CR-V traf. Anschließend flüchteten der/die Täter in unbekannte Richtung. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell