Ehingen - Abgelenkt und ohne Gurt - Mehrere Fahrer stoppte die Polizei am Dienstag und am Mittwoch, weil sie das Handy benutzten oder nicht angeschnallt waren.

In Riedlingen und in Bad Schussenried stoppte die Polizei am Dienstag insgesamt zehn Fahrer. Sieben davon waren nicht angeschnallt und drei benutzten das Handy. Auch in Laupheim und in Schwendi müssen vier Fahrer mit Anzeigen wegen der Benutzung des Handys rechnen. Drei stoppte die Polizei in Laupheim und einen in Schwendi. In Ehingen ließen sich am Dienstag drei Fahrer vom Handy ablenken und am Mittwochmorgen waren es vier, die der Polizei nicht unbemerkt blieben.

In Zeiten von Corona zeigt die Polizei, dass sie deswegen nicht die Gefahren im Straßenverkehr aus dem Blick verliert.

