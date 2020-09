Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rentnerin durch Halsketten-Räuber verletzt

Worms (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 15:10 Uhr wird eine 68-jährige Wormserin in der Hochstraße von einem unbekannten Mann beraubt und verletzt. Mit ihrem Rollator läuft die Frau von der Speyerer Straße in die Hochstraße, wo sie mittig auf der Straße plötzlich von hinten gepackt wird. Der Täter legt den Arm um sie und reißt ihr die Goldkette vom Hals. Durch den Angriff stürzt die Frau, wird an den Beinen und am Hals leicht verletzt. Der Täter flüchtet zurück in die Speyerer-Straße Richtung Horchheimer-Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 24-25 Jahre alt und schlank, etwa 170 cm groß, dunklerer Hauttyp und schwarze Haare. Er trug blaue Jeans und eine blaue Jeansjacke. Ein ähnlicher Fall trug sich am 22.08.2020 in der Güterhallenstraße zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4689290

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

