Mehrere Unfallfluchten verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm am Dienstag in der Region.

(HDH) Gegen 5.45 Uhr war ein 56-Jähriger zwischen Heuchlingen und Gerstetten unterwegs. Ein Pkw überholte den Pedelecfahrer. Dabei streifte das Fahrzeug den Mann. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Giengener Polizei (07322/96530) hat die Spuren gesichert und sucht nun den Autofahrer.

(BC) Gegen 16.45 Uhr fuhr ein VW von Baltringen in Richtung Mietingen. Dem Pkw des 61-Jährigen kam ein anderer VW entgegen. Dessen Fahrer fuhr zu weit links. Er kam über die Mittellinie und streifte das andere Fahrzeug. Danach flüchtete der Unbekannte. Die Polizei sicherte die Spuren an der Unfallstelle und nahm die Ermittlungen auf. Am Abend kam ein 21-Jähriger zum Polizeiposten Ochsenhausen und wollte Anzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Auto erstatten. Er sagte, dass ein anderer den Spiegel an seinem VW beschädigt hätte. Während des Gesprächs mit dem Polizisten verstrickte sich der Mann in Widersprüche. Schließlich räumte er ein, bei dem Unfall in Mietingen beteiligt gewesen zu sein. Der 21-Jährige bekommt nun nicht nur eine Anzeige wegen Unfallflucht. Auch wegen des Vortäuschens einer Straftat muss er sich verantworten. Den Gesamtschaden an den Pkw schätzt die Polizei auf ungefähr 1.700 Euro.

(GP) Gegen 13.30 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Unfall in Eschenbach: Dort wendete ein Pkw im Amselweg und prallte gegen einen Dacia. Der parkte dort. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Die Göppinger Polizei (07161/632360) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher. Auch in Uhingen kümmerte sich ein Autofahrer nicht um den entstandenen Sachschaden: Zwischen 15.40 und 16.00 Uhr streifte er einen Kia in der Bahnhofstraße. Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 800 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

