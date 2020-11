Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Verletzt nach Auffahrunfall

Zwei Autos schob am Dienstag in Biberach ein 36-Jähriger aufeinander.

Der Mann war gegen 18 Uhr mit einem Skoda aus Richtung Warthausen in der Ulmer Straße unterwegs. An der Einmündung Ernst-Böhringer-Straße sah er zwei dort an der Ampel wartende Fahrzeuge zu spät. Er fuhr auf einen Nissan auf und schob diesen auf einen VW. Dabei erlitt die 31 Jahre alte Beifahrerin im Nissan leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro.

Hinweis: Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

