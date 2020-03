Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebinnen erwischt/Kellereinbruch

Plettenberg (ots)

In einem Supermarkt Auf der Burg wurden am Samstag zwei Ladendiebinnen erwischt. Der Marktleiter hielt eine 38-jährige Frau fest. Eine Polizeistreife entdeckte ihre 25-jährige Begleiterin im Fond eines abfahrenden Pkw auf einem Parkplatz in der Nähe und stoppte den Wagen. Sie hatte das Diebesgut, Haaraufheller und vier Pakete Schinken, dabei. Die Polizei schrieb Anzeigen gegen beide Frauen.

Am Beiese wurde in einen Keller eingebrochen. Die Tat muss zwischen dem 20. Februar und dem vergangenen Sonntag erfolgt sein. Es wurde jedoch nichts gestohlen.

